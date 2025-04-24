Творческая программа «Звездный час» состоялась в селе Тисуль Тяжинского округа

В сельском доме культуры селяне были награждены в различных номинациях: «Мисс задоринка», «Бойцы невидимого фронта», «Связаны одной нитью», «Золотой голос», «Супер-бабушка», «Без вас нам очень плохо», «Хозяин леса», «Лучшие соседи», «Самые шикарные усы» и «Скатерть-самобранка».

Творческие коллективы «Зоренька» и «Девчата» порадовали собравшихся своими песнями. Выступление детей и их мам вызвало улыбки у всех присутствующих. В исполнении Арины Сабаниной прозвучала песня «Встанем». В концертной программе также выступил детский театральный коллектив «Веселый балаганчик». Юные артисты представили землякам задорную сценку «Четверг – разгуляй».

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности