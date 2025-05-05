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Творческий отчет художественной самодеятельности прошел в селе Кубитет Тяжинского округа

Концертная программа «Вольная душа, моя Россия», посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
На сцене выступили творческие объединения сельского Дома культуры. Земляков порадовали участники хора «Сударушка», ансамбля «Кадриль», молодежного ансамбля «Пульс», детских коллективов «Горошинки» и «Задоринка». Также в концертной программе приняли участие и солисты.
Затем зрители посетили выставку работ декоративно-прикладного творчества участников клубных формирований сельского Дома культуры.

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
05/05/2025
Культура
Тяжин
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