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Творческий проект «Перекресток культур» объединит более 4 тысяч кузбассовцев

Региональный творческий проект «Перекресток культур» – победитель гранта Российского фонда культуры – включает в себя цикл культурно-образовательных, культурно-развивающих и экспедиционных мероприятий в селах Кузбасса. В этом году народные игры, спортивные состязания, спектакли, мастер-классы в рамках проекта пройдут в Чебулинском и Яйского округах, Тисульском районе, Ленинск-Кузнецком округе и Таштагольском районе. Планируется, что в мероприятиях проекта примут участие свыше 4 тысяч человек.

Совместный проект областных учреждений культуры, представителей местной культурной общественности и творческих сообществ при участии Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса организован с целью продвижения культуры и искусства региона, развития и популяризации традиционной народной культуры. Сумма гранта, предоставленного в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» на реализацию мероприятий составила 1,1 млн рублей.

Первый этап регионального проекта «Перекресток культур» прошел в селе Шестаково Чебулинского округа. Участниками творческого проекта стали более 300 чебулинцев, для которых был организован цикл культурно-просветительских мероприятий. Сегодня там прошли пленэры с участием членов Союза художников Кузбасса, музыкально-литературная гостиная с участием членов Союза писателей России, мастер-классы по изготовлению мягкой игрушки, вязанию крючком, плетению из лозы. Для участников были организованы народные игры и забавы, спортивные состязания, мастер-класс по вождению кукол и спектакль от артистов Театра кукол Кузбасса им. Гайдара, выступление труппы Государственной филармонии Кузбасса имени Б.Т. Штоколова. Благодаря проекту местные жители познакомились с традиционными ремеслами предков, прикоснулись к вековым традициям.

Эстафету проекта примет п. Усть-Кабырза Таштагольского района 24 июля. 8 августа мероприятия пройдут в с. Марьевка Яйского района, 15 августа — с. Большой Берчикуль Тисульского округа. Завершающий этап проекта состоится 19 сентября в п. Чкаловский Ленинско-Кузнецкого округа.

Культура
kuzbassnews.ru
19/07/2020
Культура

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