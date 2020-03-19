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Тяжинские росгвардейцы задержали незваного гостя, который ночью проник в частный дом и напугал пенсионерку

Ночью в поселке Тяжин экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию, что в частный дом проник неизвестный. Прибывшим на адрес спустя пару минут стражам правопорядка 61-летняя хозяйка пояснила, что проснулась от громко шума в прихожей. Там она увидела неизвестного мужчину, который проник в жилое помещение, сорвав дверной засов. Обнаружив в доме хозяйку, которая сразу же начала звонить по телефону в полицию, незваный гость поспешил скрыться.

Установив приметы неизвестного, группа задержания приступила к его поиску. Подходящего под описание мужчину росгвардейцы обнаружили недалеко от места происшествия. При виде патрульного автомобиля подозреваемый попытался скрыться на приусадебном участке ближайшего частного дома, но был задержан. Им оказался с признаками алкогольного опьянения 57-летний местный житель, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью. Потерпевшая опознала мужчину. Тяжинец не смог внятно пояснить росгвардейцам причину своего поступка.    

Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан правоохранителям.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что основными путями проникновения в жилище для злоумышленников служат незащищённые окна и двери. В целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендовано использовать оконные решетки и усиленные дверные замки. Кроме этого, свое жилище можно обезопасить с помощью охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию злоумышленников. 

Происшествия
Тяжин
kuzbassnews.ru
19/03/2020
Происшествия
Тяжин
Новости Кузбасса

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