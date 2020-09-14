Тяжинские росгвардейцы задержали злоумышленника, который после ссоры угнал автомобиль бывшей возлюбленной
В вечернее время в поселке Тяжин экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил ориентировку на угнанный автомобиль «Тойота Карина» белого цвета.
В ходе поисковых мероприятий росгвардейцы обнаружили разыскиваемую иномарку, которая была припаркована на улице Крайнее. Рядом с автомобилем находился гражданин, которого стражи правопорядка задержали для проверки информации. Им оказался ранее не судимый 29‑летний местный житель. По предварительной информации, задержанный пришел к бывшей сожительнице, с которой у мужчины случился словесный конфликт. В результате злоумышленник забрал ключи от автомобиля возлюбленной, сел в машину и уехал. Потерпевшая сразу же обратилась за помощью к правоохранителям, которые сообщили о происшествии ближайшему экипажу Росгвардии.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного мужчину сотрудникам полиции. Автомобиль стражи порядка вернули владелице.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
На снимках видно, что автомобили получили сильные повреждения. На месте происшествия работали...
|
Общественный транспорт, который поставят для столицы Кузбасса, будет оборудован низкими полами для...
|
Зачастую лисы передвигаются ночью. Но перебегая трассы, они могут быть ослеплены автомобилем,...
|
Сагитулин Ахмадатый, 1952 года рождения вчера, в 8 утра, ушел с улицы Юрия Семовских в областном...