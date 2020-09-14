Тяжинские росгвардейцы задержали злоумышленника, который после ссоры угнал автомобиль бывшей возлюбленной

Серьезное ДТП произошло в кузбасском городе На снимках видно, что автомобили получили сильные повреждения. На месте происшествия работали...

Кемерово в октябре получит 25 новых автобусов Общественный транспорт, который поставят для столицы Кузбасса, будет оборудован низкими полами для...

В Кузбассе лисы стали массово погибать под колёсами машин на трассах Зачастую лисы передвигаются ночью. Но перебегая трассы, они могут быть ослеплены автомобилем,...