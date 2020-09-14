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Тяжинские росгвардейцы задержали злоумышленника, который после ссоры угнал автомобиль бывшей возлюбленной

 В вечернее время в поселке Тяжин экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил ориентировку на угнанный автомобиль «Тойота Карина» белого цвета.

  В ходе поисковых мероприятий росгвардейцы обнаружили разыскиваемую иномарку, которая была припаркована на улице Крайнее. Рядом с автомобилем находился гражданин, которого стражи правопорядка задержали для проверки информации. Им оказался ранее не судимый 29‑летний местный житель. По предварительной информации, задержанный пришел к бывшей сожительнице, с которой у мужчины случился словесный конфликт. В результате злоумышленник забрал ключи от автомобиля возлюбленной, сел в машину и уехал. Потерпевшая сразу же обратилась за помощью к правоохранителям, которые сообщили о происшествии ближайшему экипажу Росгвардии.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного мужчину сотрудникам полиции. Автомобиль стражи порядка вернули владелице. 

Происшествия
Тяжин
kuzbassnews.ru
14/09/2020
Происшествия
Тяжин
Новости Кузбасса

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