Тяжинские спортсмены успешно выступили на турнире ММА «Весенний ринг» в городе Томске

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Тяжинский район на соревнованиях достойно представила команда воспитанников детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера Семена Валерьевича Никифорова.
Тяжинские спортсмены добились впечатляющих результатов. Сергей Казеннов занял первое место в весовой категории до 40 кг. Роман Давлятов завоевал первое место в весовой категории до 44 кг. Телек Асануканов на первом месте в весовой категории до 62 кг. Павел Шабалин оказался сильнейшим в весовой категории до 80 кг.
В весовой категории до 57 кг Максим Константинов вышел на второе место, Даниилу Филиппенко досталось третье место. Иван Лойченко (весовая категория до 62 кг.) и Константин Новиков (весовая категория до 65,8 кг.) на третьем месте.
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