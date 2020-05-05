Тяжинский ЦДО заочно участвовал в областной выставке декоративно-прикладного искусства

Губернатор Кузбасса будет вести видеодневник на YouTube Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв сообщил, что планирует вести «своеобразный видеодневник» на...

Названы территории Кузбасса, где выявлены новые случаи коронавируса За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией,...

Российский грузчик разгромил продуктовый магазин после увольнения В Кемеровской области в городе Таштагол грузчик разгромил продуктовый магазин после того, как узнал...