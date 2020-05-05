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Тяжинский ЦДО заочно участвовал в областной выставке декоративно-прикладного искусства

Тематика этого года посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне – «Страницы военной хроники». В этом году педагоги учреждения готовились к выставке в условиях самоизоляции.
Это не помешало педагогам и учащимся творческих объединений «Юный дизайнер» (руководитель Ольга Анатольевна Окунева), «Мастерская фантазий» (руководитель Елена Юрьевна Булгина), «Мастера-умельцы» (руководитель Александр Иванович Аверин), «Спектр» (руководитель Вера Анатольевна Ерёмина), «Стиль» (руководитель Татьяна Васильевна Локтева), «Акварелька» (руководитель Светлана Михайловна Вылегжанина), «Вязание» (руководитель Валентина Сергеевна Шугова) подготовить экспозицию «Сердце помнит, сердце не забудет».
По двум представленным фотографиям – это было обязательным условием, Тяжинский центра дополнительного образования заочно принял участие в областной выставке. По ее итогам среди 44-х учреждений дополнительного образования и 17-ти общеобразовательных учреждений Кузбасса экспозиция отмечена «Сердце помнит, сердце не забудет» специальным дипломом «За нестандартное творческое решение».

Культура
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Тяжин
kuzbassnews.ru
05/05/2020
Культура
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса

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