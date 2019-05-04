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Тяжинский центр дополнительного образования в числе призеров областной выставки ДПИ

Организаторы областной выставки экспозиций декоративно-прикладного искусства «Мир любимых игрушек» – департамент образования и науки Кемеровской области и областной центр дополнительного образования. В выставке приняли участие 48 учреждений дополнительного образования Кузбасса.
Экспозицию «Берег детства» представили участники творческих объединений и педагоги Тяжинского ЦДО: Татьяна Васильевна Локтева («Стиль»), Вера Анатольевна Еремина («Рукодельница»), Валентина Сергеевна Шугова («Вязание»), Елена Юрьевна Булгина («Мастерская фантазий»), Ольга Анатольевна Окунева («Спектр»), Светлана Михайловна Вылегжанина («Акварелька»), Александр Иванович Аверин («Мастера - умельцы»).
Главная идея выставочной работы заключается в том, что любимые игрушки детства, это своего рода ключики к сознанию маленького человека, его развитию и укреплению в нем положительных качеств и духовности. Игрушки, атрибуты и дизайн детской комнаты выполнены в пастельной цветовой гамме, в различных техниках исполнения. Это картонажная пластика, плетение из газетных трубочек, тканепластика, художественная обработка дерева.
Жюри выставки оценило в экспозиции «Берег детства» художественную цветовую выразительность, творческую идею, а также реалистичность детских игрушек, что было отмечено в ходе круглого стола. В итоге творческая работа тяжинских мастеров заняла одно из первых мест наравне с городами Анжеро-Судженск, Кемерово, Киселевск.

Образование
Анжеро-Судженск
Кемерово
Киселевск
Тяжин
kuzbassnews.ru
04/05/2019
Образование
Анжеро-Судженск
Кемерово
Киселевск
Тяжин
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