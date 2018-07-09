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Тяжинский детсад №3 «Золотой ключик» стал лауреатом-победителем смотра-конкурса «Образцовый детский сад»

Всероссийский смотр-конкурс проводился с целью выявления 1000 лучших организаций дошкольного образования. Каждому участнику предоставлялся личный электронный кабинет, где размещались материалы по обобщению и распространению опыта работы организации. Выставочный контент и экспонирования были открыты на публичной интернет-площадке. В ходе смотра-конкурса посетителями смотра могли быть все желающие, которые могли принять участие в свободном голосовании за понравившуюся организацию.
В Тяжинском детсаду № 3 «Золотой ключик» (заведующая Ольга Анатольевна Караульнова) состоялось награждение коллектива за победу во Всероссийском смотре-конкурсе «Образцовый детский сад». Исполняющий обязанности начальника Управления образования администрации Тяжинского муниципального района Дмитрий Иванович Дзалбо вручил коллективу детсада наградные материалы: медаль победителя, удостоверение к медали, диплом, сертификат победителя, грамоту победителя (за оригинальность оформления электронного стенда образовательного учреждения) и сертификат образовательного продукта «Инновационная среда системы дошкольного образования - 2018».

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
09/07/2018
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса
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