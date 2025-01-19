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Тяжинский округ принял эстафету регионального вокального фестиваля-конкурса «Виктория. Песни Победы»

В Итатском городском Доме культуры и Тяжинском ДК «Юбилейный» прошли отборочные туры первого муниципального этапа регионального вокального конкурса, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Региональный вокальный фестиваль-конкурс «Виктория. Песни Победы» был объявлен министерством культуры Кузбасса.
В программе приняли участие более 200 человек – ветераны, участники творческих коллективов клубных учреждений, работники библиотек, педагоги школ округа, воспитатели детских садов. Более 40 конкурсантов – дети и подростки от 8 до 15 лет.
В концертных программах в номинациях «Современная песня о войне», «Песни военных лет», «Театрализованная военная песня» было представлено более 50 творческих номеров. Участники исполнили патриотические песни, лирические и жизнеутверждающие композиции, посвященные памяти героев Великой Отечественной войны и Родине.
Второй отборочный тур муниципального этапа регионального конкурса пройдет 24 января в Доме культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский. Победители станут участниками регионального отборочного тура, который состоится 8 февраля 2025 года в ДК «Юбилейный».

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности

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kuzbassnews.ru
19/01/2025
Культура
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