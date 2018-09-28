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Тяжинский район присоединился к акции «Кузбасс в порядке»

С инициативой провести такую акцию по санитарной очистке городов и районов выступил губернатор Кемеровской области Сергей Евгеньевич Цивилев.
В городских и сельских поселениях к массовой уборке территории подключились работники жилищно-коммунального хозяйства, бюджетники, школьники, студенты, труженики предприятий всех форм собственности.
В деревне Акимо-Анненка работники администрации сельского поселения приняли участие в уборке территории, навели порядок возле памятника участникам Великой Отечественной войны. В селе Новоподзорново в ходе субботника было утеплено здание администрации сельского поселения. Также был наведен порядок на прилегающей территории.

 

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
28/09/2018
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса
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