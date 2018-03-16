Тяжинский район присоединился к областной акции по весенней общественной уборке снега

Губернатор Кемеровской области Аман Гумирович Тулеев призвал всех неравнодушных кузбассовцев, готовых внести свой вклад в создание чистого и уютного региона, 15 и 16 марта принять участие в санитарной акции.
В Тяжинском районе уборкой снега занимались работники социальной сферы и предприятий, студенты и школьники. На улицы и площади вышли 671 человек, было задействовано 56 единиц техники.
За два дня от снежных заносов и наледи очистили 153 дворовых территории, 79 остановочных павильонов, 350 километров дорог. За пределы поселка Тяжинский было вывезено 525 кубометров снега. Также от снега были очищены 66 кровель многоквартирных домов и 135 кровель в частном секторе.
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