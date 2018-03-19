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Тяжинский район присоединился к Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»

На муниципальном этапе в акции приняли участие 2 865 обучающихся, 398 педагогов и родителей из 36 образовательных организаций района. Классные часы, спортивные соревнования, флешмобы, агитбригады, конкурсы рисунков – это небольшая часть мероприятий, проходивших в рамках акции, цель которой – приобщение детей, подростков и молодёжи к здоровому образу жизни, регулярным занятиям физкультурой и спортом.
Пять учреждений района приняли участие в муниципальном этапе акции в номинациях «Творческая работа», «Здоровьесберегающие технологии», «Ведущие за собой». На суд жюри были представлены семь работ. Решением жюри работа заведующей детским садом № 3 «Золотой ключик» посёлка Тяжинский Ольги Анатольевны Караульновой и медицинской сестры диетической Ксении Александровны Медведкиной была признана лучшей в номинации «Ведущие за собой» и направлена на региональный этап.
Понимание важности физического и психологического здоровья Ольга Анатольевна Караульнова стремиться донести до своего коллектива. Воспитатели детского сада «Золотой ключик» активно принимают участие в спортивных играх и соревнованиях, устраивают в учреждении дни здоровья. Ни одно районное спортивное мероприятие не обходится без педагогов «Золотого ключика»: районная спартакиада, велопробег, «Кросс нации», «Лыжня России».
По инициативе Ольги Анатольевны была организована фитнес-студия «Золотой ключик». Руководит ею инструктор, медсестра Ксения Александровна Медведкина. В студии занимаются сотрудники детского сада, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме и подготовиться к сдаче нормативов ГТО.
Коллективу детского сада есть чем гордиться. Они заняли первое место в муниципальном этапе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». Воспитатель Валентина Анатольевна Царенкова получила золотой знак ГТО. Тринадцать воспитанников имеют значки ГТО, 11 серебряные и 2 – бронзовые.
Педагоги детсада стали лауреатами и победителями Всероссийского заочного конкурса «Классики» (номинации «Образ жизни – здоровый!» и «Азбука безопасности»). Работа (видеофильм) О. А. Караульновой и К. А. Медведкиной стала лучшей на региональном этапе Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» в номинации «Ведущие за собой». Работа, согласно положению, будет направлена на Всероссийский этап акции.

 

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
19/03/2018
Образование
Тяжин
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