Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

У деревни Курск-Смоленка потушен лесной пожар

В результате возгорания сухой травы огонь перекинулся на лесной фонд. На месте работали специалисты лесопожарной бригады. Была произведена опашка соснового бора. Угрозы возгорания населенного пункта не было. Пострадавших нет.
С целью недопущения подобных ситуаций усилено патрулирование территорий специалистами терротделов и ГАУ «Чебулинский лесхоз». Сотрудниками администрации Чебулинского округа совместно со специалистами пожнадзора проводятся рейды в населенных пунктах с целью проверки соблюдения особого противопожарного режима, а также для информирования граждан о мерах противопожарной безопасности.
По информации Усть-Сертинского территориальнного отдела, пожар в лесном фонде вблизи деревни Курск-Смоленка потушен силами лесопожарной бригады ГАУ «Чебулинский лесхоз».

Общество
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
02/05/2022
Общество
Верх-Чебула
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus