У деревни Курск-Смоленка потушен лесной пожар

В результате возгорания сухой травы огонь перекинулся на лесной фонд. На месте работали специалисты лесопожарной бригады. Была произведена опашка соснового бора. Угрозы возгорания населенного пункта не было. Пострадавших нет.

С целью недопущения подобных ситуаций усилено патрулирование территорий специалистами терротделов и ГАУ «Чебулинский лесхоз». Сотрудниками администрации Чебулинского округа совместно со специалистами пожнадзора проводятся рейды в населенных пунктах с целью проверки соблюдения особого противопожарного режима, а также для информирования граждан о мерах противопожарной безопасности.

По информации Усть-Сертинского территориальнного отдела, пожар в лесном фонде вблизи деревни Курск-Смоленка потушен силами лесопожарной бригады ГАУ «Чебулинский лесхоз».