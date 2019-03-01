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У кемеровской пенсионерки украли полмиллиона рублей под предлогом продажи лекарства

У 69-летней кемеровчанки неизвестный похитил сбережения.

Сотрудники полиции выяснили, что пенсионерке на городской телефон позвонил незнакомец, который представился врачом одного из медучреждений города. Он убедил женщину, будто по результатам анализов у нее обнаружена опасная инфекция, при которой нельзя общаться с родственниками.

По словам звонившего, ей необходимо было незамедлительно начать прием «редкого и дорогостоящего лекарства». Для его приобретения горожанке следовало перевести на указанный счет более 500 000 рублей, и якобы уже через несколько дней она должна была получить необходимый препарат.

Поскольку незадолго до этого пенсионерка действительно сдавала анализы, она поверила собеседнику и оплатила покупку лекарства. Не получив заказ в обещанный срок, женщина позвонила в медучреждение, сотрудником которого представился аферист, и узнала, что такого врача у них нет и лекарства по телефону не назначаются. Осознав, что стала жертвой обмана, кемеровчанка обратилась за помощью в полицию.

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kuzbassnews.ru
10/03/2019
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