У лекарственного препарата выявлено несоответствие качества

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу информирует о том, что при проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие качества образца лекарственного препарата «Сыворотка поливалентная против пастереллеза, сальмонеллеза, парагриппа и инфекционного ринотрахеита у крупного рогатого скота» (серия 44, срок годности 20.01.2025) производства ОАО «БелВитунифарм» (Беларусь) установленным требованиям по показателям: «Активность (Активность к вирусу инфекционного ринотрахеита» и «Активность (Активность к возбудителям пастереллеза».

На основании пункта 7 статьи 9 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», уведомляем о приостановлении реализации указанной серии лекарственного препарата для ветеринарного применения.

Одновременно сообщаем, что в связи с подтверждением качества лекарственных препаратов: Гранулят «Тетрамизол 10%» (серия 010421, срок годности 05.2024) производства ООО «Рубикон» (Беларусь), «Доксипан 54» (серия 21020129, срок годности 02.2023) производства «Industrial Veterinaria, S.A. a LIVISTO company» (Испания), «Чеми спрей» (серия Р-1043, срок годности 09.2023, серия Р-1046, срок годности 10.2023 и серия Р-1050, срок годности 11.2023) производства «Industrial Veterinaria, S.A. «INVESA» (Испания) и «Энрамикс» (серия RR22082301, срок годности 2024-08-22) производства «Guangdong Cocan Bio-pharmaceutical Co., Ltd» (Китай), Россельхознадзором принято решение о возобновлении обращения указанных серий лекарственных препаратов Гранулят «Тетрамизол 10%», «Доксипан 54», «Чеми спрей» и «Энрамикс».