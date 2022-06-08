У Новокузнецка расширят границы

Границы Новокузнецка будут расширены для развития транспортной инфраструктуры южной агломерации.

Губернатор Сергей Цивилев провел совещание по вопросам развития международного аэропорта Новокузнецка им. Б.В. Волынова.

«Мы развиваем южную агломерацию региона, в которой проживает более 1 млн 400 тысяч человек. Транспортная доступность — один из важнейших факторов развития экономики, промышленности и туризма этой территории Кузбасса. Необходимо, чтобы новый терминал был максимально удобным и безопасным для пассажиров и для авиаотрядов», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Для четкого регулирования общей транспортной логистики южной агломерации принято решение о передачи аэропорта им. Б.В. Волынова Новокузнецку. Для этого Парламент Кузбасса принял закон об изменении границ трех муниципалитетов.

К территории Новокузнецка присоединены часть территории Загорского сельского поселения Новокузнецкого района и часть территории Прокопьевского округа, занимаемой аэропортом. Всего границы города расширены на 1 647 гектаров.

В состав территорий, предлагаемых к присоединению, населенные пункты не входят. Присоединение территорий не повлечет изменение численности населения вышеуказанных муниципальных образований.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса