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У российских сельхозпроизводителей появилась возможность экспортировать горох в Китай

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу информирует что, Россельхознадзором завершено согласование с Китайской стороной проекта протокола между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Российская Федерация) и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о соблюдении инспекционных и карантинных требований при экспорте гороха из Российской Федерации в Китайскую народную Республику. Официальное подписание Протокола по гороху планируется осуществить в ходе 27-й регулярной встречи глав правительств России и Китая в 2022 году.

C целью начала экспортных поставок указанной продукции в КНР в 2022 году, Россельхознадзор информирует участников внешнеэкономической деятельности о необходимости регистрации в информационной системе «Цербер», а также проведения мониторинга мест выращивания и хранения гороха.

По всем интересующим вопросам можно обратиться к специалистам Управления Россельхознадзора: Кемеровская область-Кузбасс - телефон (3842) 36-15-80, г. Кемерово, ул. Муромцева, д. 2 Б, каб. 208, e-mail: karantin.kemerovo@rsn42.ru.

Общество
kuzbassnews.ru
15/08/2022
Общество
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