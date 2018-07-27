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У сельских жителей Тяжинского района появилась возможность пользоваться высокоскоростным интернетом наравне с горожанами

Компания «Ростелеком» стала главным провайдером интернет-сетей в сельской местности с использованием Wi-Fi оборудования. Действующие правительственные программы способствуют продвижению интернет технологий в отдаленные уголки России. Для устранения цифрового неравенства предусматривается оснащение необходимым оборудованием поселков и деревень с населением от 250 до 500 человек.
В 2017 году жители поселка Нововосточный получили доступ к качественной связи. Сегодня ведутся работы по прокладке оптического кабеля до села Даниловка. Также поступили заявки от жителей села Ступишино. Здесь связисты проложили подземный кабель от улицы Рабочая до улицы Кирова.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
27/07/2018
Общество
Тяжин
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