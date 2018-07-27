У сельских жителей Тяжинского района появилась возможность пользоваться высокоскоростным интернетом наравне с горожанами

Компания «Ростелеком» стала главным провайдером интернет-сетей в сельской местности с использованием Wi-Fi оборудования. Действующие правительственные программы способствуют продвижению интернет технологий в отдаленные уголки России. Для устранения цифрового неравенства предусматривается оснащение необходимым оборудованием поселков и деревень с населением от 250 до 500 человек.

В 2017 году жители поселка Нововосточный получили доступ к качественной связи. Сегодня ведутся работы по прокладке оптического кабеля до села Даниловка. Также поступили заявки от жителей села Ступишино. Здесь связисты проложили подземный кабель от улицы Рабочая до улицы Кирова.