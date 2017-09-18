Уборочная-2017

В Тяжинском районе хлеборобы убрали зерновые культуры на 16 тыс. гектаров (63 %) при средней урожайности 19,2 центнеров с гектара.
Первыми в районе уборочную завершили хлеборобы СПК «Пичугинский» (руководитель Георгий Константинович Артемьев).
Начальник отдела сельского хозяйства администрации Тяжинского муниципального района Валентина Владимировна Закроева отметила, что нынешняя уборочная страда стала настоящим испытанием для хлеборобов: «В августе набралось всего лишь пять дней без существенных осадков, в сентябре – шесть. В текущем месяце выпало осадков 110 % месячной нормы. Непогода тормозит уборочные работы, ведет к потерям зерновых культур. Из-за непрерывных дождей наши нивы больше напоминают поле боя. Камазы, груженые зерном, застревают, их приходится вытаскивать с поля тракторами.
Тем не менее, хлеборобы продолжают уборку урожая. Близятся к завершению уборочные работы (70 %) в КФХ «Кудринский Михаил Тимофеевич», ООО «Рассвет» (руководитель Владислав Владимирович Фёдоров), колхозе «Боровском» (руководитель Владимир Андреевич Фрошгайзер) и ООО ОПХ «Новопокровское» (руководитель Роман Викторович Голофаев)».
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Что же касается конкурса красоты «Королева Рунета», то отборочный этап на V юбилейный сезон начался...
|
Страшное лобовое ДТП при участии двух легковых автомобилей произошло на въезде в Кемерово.
|
На территории Кемерово скончался известный тренер по вольной борьбе Михаил Баранов.
|
Дочь пенсионерки пояснила, что её мама плохо слышит, поэтому она много раз просила пожилую женщину...