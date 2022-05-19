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Участие в совещании «Перспективные направления экспорта продукции АПК Кузбасса»

Специалисты Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу 12 мая 2022 года приняли участие в совещании, на базе Кузбасского Технопарка проводимом центром поддержки экспорта Кузбасса.

Также в совещании приняли участие министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса А.В. Артикулов, директор филиала ФГБУ ЦНМВЛ, представители российского экспортного центра и бизнеса Кузбасса.

Представители Управления Россельхознадзора проинформировали участников о порядке регистрации предприятий в системах Россельхознадзора для экспорта растениеводческой и животноводческой продукции.

Заместитель начальника отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Язькова Марина Александровна обратила особое внимание сельхозтоваропроизводителей Кузбасса на возможность экспорта в КНР зерна пшеницы и ячменя, при условии проведения работ по обследованию семян, посевов и мест хранения зерна с целью подготовки документации для последующей реализации полученной зерновой продукции на экспорт в КНР. Также рассказала о сроках проведения обследования семян (перед посевом), посевов и мест хранения зерна, в соответствии с Протоколом о фитосанитарных требованиях и сроках подачи документов для регистрации предприятий в реестр производителей, хранителей и экспортеров зерна в КНР.

Общество
kuzbassnews.ru
19/05/2022
Общество
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