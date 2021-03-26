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Участие в совещании по рассмотрению проекта федерального закона «О семеноводстве»

25 марта 2021 года в комитете по вопросам аграрной политики, землепользования и экологии Парламента Кузбасса прошло заседание рабочей группы по рассмотрению проекта федерального закона «О семеноводстве». В заседании рабочей группы приняли участие представители Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, Законодательного собрания Кемеровской области -Кузбасса, филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Кемеровской области. От Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу приняла участие заместитель начальника отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля - Язькова Марина Александровна.

Повесткой дня было обсуждение новой редакции федерального закона о семеноводстве, разработанной Минсельхозом России. Основная цель законопроекта – создание необходимых условий для эффективного развития рынка семян в нашей стране. В новой редакции закона определены базовые понятия и регламентированы основные процессы, связанные с производством, реализацией и хранением семян, предполагается установление подзаконных актов, определяющих требования к качеству семенного материала. Документ предусматривает создание федеральной государственной информационной системы в области семеноводства сельскохозяйственных растений. Благодаря этому цифровому ресурсу сельхозтоваропроизводители смогут получить информацию о наличии на рынке качественного посевного материала с заданными характеристиками, а также узнать подходят ли указанные семена для воспроизводства в конкретных условиях. Также уточнен порядок включения новых сортов в Государственный реестр селекционных достижений, согласно которому каждый сорт должен будет пройти испытания с учётом региональной специфики.

Важнейшей новеллой законопроекта являются меры по противодействию ввозу на территорию Российской Федерации генно-инженерно-модифицированных семян и по проведению оценки посевов (посадок) семян сельскохозяйственных растений на наличие в них генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО)»

В документе также впервые предусмотрено утверждение правительством перечня родов и видов сельскохозяйственных растений, производство и выращивание которых направлено на продовольственную безопасность. Сорта и гибриды из этого перечня подлежат включению в государственный реестр. Такой перечень будет разработан с учетом критериев, установленных Доктриной продовольственной безопасности, а также рекомендаций Минздрава по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания. В перечень также предполагается включить кормовые растения, необходимые для обеспечения кормовой базы животноводства и рыбного хозяйства.

Помимо этого, законопроект устанавливает обязательные требования к обороту семян сельскохозяйственных растений и осуществлению связанной с ним деятельности (наличие документов при ввозе на территорию страны; при обороте семян в Российской Федерации), к их использованию, производству реализации, транспортировке и хранению.

 

По итогу заседания рабочей группы Комитет по вопросам аграрной политики, землепользования и экологии Парламента Кузбасс попросил участников направить свои отзывы, предложения и замечания.

 

Общество
kuzbassnews.ru
26/03/2021
Общество
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