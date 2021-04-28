Участие в торжественных маршах в Кемерове и Новокузнецке будут принимать боевые знамена легендарных дивизий
В Кузбассе планируется заложить новые традиции празднования Дня Победы. В отдел военной истории Кузбасского краеведческого музея поступили боевые знамена 237-й стрелковой Пирятинской и 376-й стрелковой Кузбасско-Псковской Краснознаменных дивизий. Это те дивизии, которые формировались в Кузбассе и прославили себя героическими подвигами на фронтах Великой Отечественной войны.
«Мы обращались к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой передать боевые знамена двух этих дивизий на вечное хранение, он поддержал мое обращение и вчера вечером знамена прибыли в краеведческий музей. Они обязательно примут участие в парадах Победы. 376-я дивизия формировалась в Кемерове, ее знамя понесет знаменная группа в Кемерове. А 272-я дивизия формировалась в Новокузнецке, ее знамя пронесут по улицам столицы южной агломерации. Все лето боевые знамена будут экспонироваться в музее, осенью планируется отправить их на реставрацию, а также изготовить копии», — рассказал Сергей Цивилев.
Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса
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