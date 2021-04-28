Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Участие в торжественных маршах в Кемерове и Новокузнецке будут принимать боевые знамена легендарных дивизий

В Кузбассе планируется заложить новые традиции празднования Дня Победы. В отдел военной истории Кузбасского краеведческого музея поступили боевые знамена 237-й стрелковой Пирятинской и 376-й стрелковой Кузбасско-Псковской Краснознаменных дивизий. Это те дивизии, которые формировались в Кузбассе и прославили себя героическими подвигами на фронтах Великой Отечественной войны.

«Мы обращались к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой передать боевые знамена двух этих дивизий на вечное хранение, он поддержал мое обращение и вчера вечером знамена прибыли в краеведческий музей. Они обязательно примут участие в парадах Победы. 376-я дивизия формировалась в Кемерове, ее знамя понесет знаменная группа в Кемерове. А 272-я дивизия формировалась в Новокузнецке, ее знамя пронесут по улицам столицы южной агломерации. Все лето боевые знамена будут экспонироваться в музее, осенью планируется отправить их на реставрацию, а также изготовить копии», — рассказал Сергей Цивилев.

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

Культура
Общество
Топ
Кемерово
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
28/04/2021
Культура
Общество
Топ
Кемерово
Новокузнецк

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кузбассовцев предупредили о сильном ветре и грозах с градом
В среду, 28 апреля, в Кузбассе усилится ветер. Также по области возможны грозы и град, прогнозируют...
Таиланд намерен приобрести 1 млн доз «Спутника V»
"Что касается меня, у меня не было никаких побочных эффектов [после прививки], и я уже сообщил...
На Кузбасс надвигаются грозы и град
Днем скорость вырастет до 7-12 метров в секунду, в отдельных районах возможны порывы до 20 метров в...
В детском противотуберкулезном санатории Кузбасса изъята некачественная крупа
В результате выяснилось, что гречневая крупа и овсяные хлопья, отобранные в санатории, не...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus