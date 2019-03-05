Участниками XVII открытой лыжной гонки на призы московской компании «Мустанг» стали более четырехсот спортсменов

В Кузбассе мать задолжала троим детям алименты на 844 тысячи рублей В Мариинске в ходе проверки исполнения законодательства об исполнительном производстве выяснилось,...

Штормовое предупреждение: в Тюмени резко ухудшается погода Региональное управление МЧС предупреждает жителей Тюменской области о резком ухудшении погоды. На...

В Кузбассе жена случайно сбила насмерть своего супруга Вечером семейная пара была рядом с собственным гаражом. Женщина, находясь за рулём транспортного...