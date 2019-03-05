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Участниками XVII открытой лыжной гонки на призы московской компании «Мустанг» стали более четырехсот спортсменов

Традиционная лыжная гонка на призы московской компании состоялось в Калтане в воскресенье, 3 марта. Ее участниками стали спортсмены 12-ти возрастных категорий из городов Междуреченск, Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецк, Анжеро-Судженск, Киселевск, Белово, Калтан, Осинники, Прокопьевск, Гурьевск, Полысаево, Таштагол, поселков Промышленный, Инской, Мундыбаш. Наш город представили 36 человек (дети и взрослые), 8 из них стали призерами: 

2011 год и младше (мальчики) - 5 место - Пальчиков Иван,

19-29 лет (мужчины) – 2 место – Телепов Константин,

40-49 лет (женщины) – 5 место – Человечкина Наталья,

50-59 лет (женщины) – 6 место – Боровикова Надежда,

60-69 лет (женщины) – 3 место – Матвеева Татьяна,

                                        5 место – Бурдастова Клара,

                                        6 место – Чупыра Надежда,

70 лет и старше (женщины) – 4 место – Ковалева Любовь.

Спорт
Калтан
kuzbassnews.ru
05/03/2019
Спорт
Калтан
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