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Участники нацпроекта «Производительность труда» стали применять налоговый инвестиционный вычет

Четыре кузбасских предприятия воспользовались региональным инвестиционным вычетом, который позволяет уменьшить сумму уплачиваемого налога на прибыль на 50% от расходов на развитие производства. Это адресная мера поддержки для компаний, которые внедряют бережливые технологии по нацпроекту «Производительность труда» и реализуют новые проекты.

«Инвестиционный вычет для участвующих в нацпроекте компаний мы ввели в Кузбассе, чтобы поддержать предприятия, которые стремятся работать эффективнее и приносить пользу региону. Эта мера поддержки востребована у бизнеса. Налоговая льгота создает дополнительный стимул для развития несырьевой экономики, а сэкономленные средства компании могут направить на расширение производства, создание новых рабочих мест, повышение зарплат сотрудникам и улучшение условий для них», — отмечает губернатор Сергей Цивилев.

По данным Федеральной налоговой службы, инвестиционный налоговый вычет уже применили: производитель коммунальной техники Кемеровский опытный ремонтно-механический завод (КОРМЗ), крупнейший за Уралом производитель цемента «Топкинский цемент», компания по пассажирским перевозкам «Неотранс», производитель элементов для креплений железных дорог «Кузбасстрансмент».

Региональный инвестиционный вычет по налогу на прибыль для компаний несырьевых отраслей экономики был введен в Кузбассе в 2019 году. Налоговая льгота первоначально распространялась на 24 вида экономической деятельности, затем перечень отраслей был расширен: принятые поправки к областному закону дают право на налоговую льготу организациям-участникам национального проекта «Производительность труда» в регионе по 52 направлениям деятельности.

 

 

Фото: отдел информационного сопровождения Министерства труда и занятости населения Кузбасса

 

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