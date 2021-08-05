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Участники программы софинансирования пенсии раз в 5 лет могут подать заявления на выплату пенсионных накоплений

Отделение ПФР по Кемеровской - Кузбассу области напоминает участникам программы софинансирования пенсии, что принимает заявления на выплату пенсионных накоплений. Подать их можно как в территориальных органах Пенсионного фонда по месту жительства, так и через личный кабинет на сайте организации.

Получить выплаты могут предпенсионеры и граждане, которые уже являются пенсионерами, а также выходящие на пенсию в текущем году. В зависимости от размера пенсии и суммы сформированных накоплений выплата может стать как единовременной, так и в виде ежемесячной прибавки к пенсии в течение 10 лет.

Нужно помнить, что, начиная с 2016 года, получить свои накопления пенсионеры-участники смогут только 1 раз в 5 лет. То есть пенсионеры, получившие средства пенсионных накоплений в 2021 г., в следующий раз смогут обратиться за выплатой в 2026 году.

Размер выплаты зависит от сумм, которые участники программы софинансирования перечислили на свои будущие пенсии. Взносы от 2 до 12 тысяч рублей умножатся государством в два раза. Взносы свыше 12 тысяч рублей софинансированию не подлежат. Такой порядок удвоения вложений предусмотрен программой в течение 10 лет с начала уплаты первых платежей. Пополнять накопительный счет можно и по истечении этого срока, но уже без участия государства.

В зависимости от того, где человек формировал свои накопления, выплаты будет делать либо Пенсионный фонд Российской Федерации, либо один из негосударственных пенсионных фондов.

Всего в Кузбассе насчитывается 288 361 участник программы софинансирования пенсионных накоплений.

Общество
kuzbassnews.ru
05/08/2021
Общество

Новости Кузбасса

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