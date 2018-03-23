Участники программы софинансирования пенсий могут оформить налоговый вычет

12,5 тысяч кузбассовцев имеют право на налоговый вычет как участники программы государственного софинансирования пенсии. Они направили в 2017 году на свои счета денежные средства, в общей сумме составившие 70,5 млн. рублей

Для подтверждения участия в программе необходимо взять справку в территориальном органе ПФР, где бы содержались сведения о размерах перечислений за 2017 г. Если взносы перечислялись по заявлению из заработной платы, нужна справка из бухгалтерии работодателя. Затем нужно обратиться в налоговую инспекцию с заявлением на получение социального налогового вычета.

Задекларировать свои доходы и получить вычет можно в течение 3 лет. То есть в текущем году налоговый вычет можно получить сразу за три года – 2015, 2016 и 2017 годы, заполнив при этом три декларации.

В сравнении с 2016 годом количество участников, активно делающих взносы по программе, уменьшилось. Тогда свои счета пополнили 15,5 тысяч кузбассовцев на общую сумму 82,1 млн. рублей.

Напомним, что по условиям Программы, государство ежегодно обеспечивает софинансирование дополнительных взносов граждан на будущую пенсию в пределах от 2 до 12 тысяч рублей в год. Право на участие в Программе человеку давал взнос, сделанный до 31 января 2015 года.

Софинансирование продолжается 10 лет с момента первого взноса. При этом Закон позволяет участнику Программы, уже сделавшему хотя бы один добровольный взнос, как приостановить уплату, так и возобновить в удобный для него момент.

Действующий мораторий на формирование накопительной пенсии из страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не затрагивает действие Программы: взносы её участников софинансируются вовремя и в полном объёме.