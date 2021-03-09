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Ученики Мариинской ДМШ № 22 стали победителями Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества
Фестиваль «Таланты России» проходил в Новосибирске в дистанционном режиме. Организатором конкурса выступил Фонд развития и поддержки детского и юношеского творчества «Сокровища нации» при поддержке Управления культуры мэрии города Новосибирск.
Детскую музыкальную школу № 22 представили 17 участников. По результатам фестиваля все они стали победителями – лауреатами первой степени!
Решением жюри детской музыкальной школе № 22 города Мариинск вручен Гран-при Всероссийского фестиваля «Таланты России».
09/03/2021
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