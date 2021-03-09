Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Ученики Мариинской ДМШ № 22 стали победителями Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества

Фестиваль «Таланты России» проходил в Новосибирске в дистанционном режиме. Организатором конкурса выступил Фонд развития и поддержки детского и юношеского творчества «Сокровища нации» при поддержке Управления культуры мэрии города Новосибирск.
Детскую музыкальную школу № 22 представили 17 участников. По результатам фестиваля все они стали победителями – лауреатами первой степени!
Решением жюри детской музыкальной школе № 22 города Мариинск вручен Гран-при Всероссийского фестиваля «Таланты России».

Культура
Образование
Мариинск
kuzbassnews.ru
09/03/2021
Культура
Образование
Мариинск
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Дом со встроенной набережной и видом на Томь выставлен на продажу в Кемерове
По данным продавцов, на территории строения расположена набережная с красивым видом на Томь. На...
В Международный женский день в Кузбассе появились на свет 45 младенцев
Правительство Кузбасса подарит женщинам, родившим 8-го марта ребенка, по 10 тысяч рублей. В этом...
Кузбассовцы в феврале дышали ядовитыми газами
В Новокузнецке повышенный уровень фторида углеродазарегистрировали во всех районах, кроме...
Жители Кузбасса рассказали о причинах миграции из региона
В начале марта Новосибирскстат сообщил о миграции жителей регионов Сибири. Согласно этим данным, в...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus