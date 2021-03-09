Ученики Мариинской ДМШ № 22 стали победителями Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества

Дом со встроенной набережной и видом на Томь выставлен на продажу в Кемерове По данным продавцов, на территории строения расположена набережная с красивым видом на Томь. На...

В Международный женский день в Кузбассе появились на свет 45 младенцев Правительство Кузбасса подарит женщинам, родившим 8-го марта ребенка, по 10 тысяч рублей. В этом...

Кузбассовцы в феврале дышали ядовитыми газами В Новокузнецке повышенный уровень фторида углеродазарегистрировали во всех районах, кроме...