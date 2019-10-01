Учимся ходить правильно

Центр социального обслуживания города организовал для возрастных калтанцев занятие по обучению северной (скандинавской) ходьбе. Занятие провела специалист центра по социальной работе Жигульская О.Е., прошедшая переподготовку по программе «Инструктор по северной ходьбе» в ГПОУ «Новокузнецкое училище (техникум) олимпийского резерва».

Старшему поколению рассказали о разновидностях скандинавской ходьбы, дали советы по подбору палок и экипировки, научили правильно держать спортинвентарь, а также предупредили о типичных ошибках во избежание травматизма.

Занятия с любителями этого вида спорта ЦСО планирует проводить два раза в месяц. Мероприятие организовано в рамках реализации нацпроекта «Демография».