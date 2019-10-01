Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Учимся ходить правильно

Центр социального обслуживания города организовал для возрастных калтанцев занятие по обучению северной (скандинавской) ходьбе. Занятие провела специалист центра по социальной работе Жигульская О.Е., прошедшая переподготовку по программе «Инструктор по северной ходьбе» в ГПОУ «Новокузнецкое училище (техникум) олимпийского резерва».

Старшему поколению рассказали о разновидностях скандинавской ходьбы, дали советы по подбору палок и экипировки, научили правильно держать спортинвентарь, а также предупредили о типичных ошибках во избежание травматизма.

Занятия с любителями этого вида спорта ЦСО планирует проводить два раза в месяц. Мероприятие организовано в рамках реализации нацпроекта «Демография».

Общество
Калтан
kuzbassnews.ru
01/10/2019
Общество
Калтан
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Приставы арестовали уголь и БелАЗ в Кузбассе
Судебные приставы в Кемерово арестовали более четырёх тысяч тонн угля и технику на общую сумму 88...
Тува стала лидером по естественному приросту населения в Сибири
На втором месте и вторым сибирским регионом с положительным приростом населения стала Республика...
Под горой в Таштаголе: кузбассовцы испуганы очередным землетрясением
Днём 29 сентября в Кузбассе зафиксировали очередное землетрясение. Из указанных в отчёте аналитиков...
На набережной в Кемерове построят необычное кафе
В выходные жители Кемерова поделились в соцсетях кадрами с Притомской набережной. Там напротив ОРПЦ...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus