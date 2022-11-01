Учредительное собрание активистов Российского Союза Молодежи состоялось в Тяжине

Было принято решение о создании местной организации Кемеровской региональной общественной организации Союз молодежи Кузбасса в Тяжинском муниципальном округе на базе Тяжинского агропромышленного техникума.

Целью организации является создание условий для всестороннего развития молодого человека в различных сферах общественной жизни, раскрытия и реализации его потенциала, защиты интересов и прав его членов.

Председателем местной организации СМК в Тяжинском округе была избрана Антонина Меновщикова. Секретарем собрания выступил Виталий Хайтбоев. В контрольно-ревизионную комиссию местной организации СМК были выбраны Дарья Бабич, Кристина Лапицкая и Егор Хайтбоев.