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Учредительное собрание активистов Российского Союза Молодежи состоялось в Тяжине

Было принято решение о создании местной организации Кемеровской региональной общественной организации Союз молодежи Кузбасса в Тяжинском муниципальном округе на базе Тяжинского агропромышленного техникума.
Целью организации является создание условий для всестороннего развития молодого человека в различных сферах общественной жизни, раскрытия и реализации его потенциала, защиты интересов и прав его членов.
Председателем местной организации СМК в Тяжинском округе была избрана Антонина Меновщикова. Секретарем собрания выступил Виталий Хайтбоев. В контрольно-ревизионную комиссию местной организации СМК были выбраны Дарья Бабич, Кристина Лапицкая и Егор Хайтбоев.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
01/11/2022
Общество
Тяжин

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