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УФАС готовится выдать предупреждение магазину «Хлеб из русской печи»

Кемеровское УФАС России в ответ на запрос СМИ оценило высказывания представителей магазина «Хлеб из русской печи» в социальных медиа с точки зрения Закона о рекламе и Закона о защите конкуренции.

Нормы рекламного законодательства к этим материалам неприменимы, поскольку закон не распространяется на информацию о хозяйственной деятельности, ассортименте товаров, условиях приобретения, ценах, скидках, акциях из официального сайта производителя или продавца, а также из социальных сетей.

Внимание управления привлек один из постов в социальной сети Instagram: «Наконец-то у Кемеровчан появился выбор, не только питаться большим ассортиментом поганным и вредным хлебозаменителем, но и по желанию приобрести настоящий бездрожевой хлеб на хмелевой закваски, из русской печи. В состав которого входят только проверенные натуральные ингредиенты…» (сохранены авторская орфография и пунктуация).

Высказывание содержит некорректное сравнение продукции магазина «Хлеб из русской печи» с продукцией других пекарен на территории Кемеровской области.  Опрос конкурентов магазина, который проводит антимонопольный орган, может подтвердить признаки недобросовестной конкуренции, и в этом случае Кемеровское УФАС России направит хозяйствующему субъекту предупреждение в письменной форме для прекращения таких действий. Отметим, что возбуждение дела по данной норме без вынесения предупреждения и до завершения срока его выполнения не допускается.

В настоящее время Кемеровское УФАС России также направило запросы Управлению ФНС России по Кемеровской области и Управлению по вопросам миграции ГУ МВД по Кемеровской области для установления лица, осуществляющего хозяйственную деятельность в магазине «Хлеб из русской печи».

Для справки: согласно пункту 1 статьи 14.3 Закона о защите конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция путем некорректного сравнения хозяйствующего субъекта и (или) его товара с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его товаром, в том числе: сравнение с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его товаром путем использования слов «лучший», «первый», «номер один», «самый», «только», «единственный», иных слов или обозначений, создающих впечатление о превосходстве товара и (или) хозяйствующего субъекта, без указания конкретных характеристик или параметров сравнения, имеющих объективное подтверждение, либо в случае, если утверждения, содержащие указанные слова, являются ложными, неточными или искаженными.

 

Общество
kuzbassnews.ru
12/04/2019
Общество
Новости Кузбасса

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