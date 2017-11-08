Угольная компания «Северный Кузбасс» через суд взыскала с бывшего работника материальный ущерб

Акционерное общество «Угольная компания «Северный Кузбасс» обратилось в Мариинский городской суд Кемеровской области с иском к бывшему работнику в размере около 7 тысяч рублей о возмещении материального ущерба, причинённого работником.

Исковые требования мотивированы тем, что бывший помощник машиниста тепловоза эксплуатационной службы подвижного состава компании при увольнении не сдал на склад выданную ему спецодежду, чем причинил материальный ущерб работодателю.

Обязанность возвратить выданные средства индивидуальной защиты закреплена как в заключённом между работником и работодателем трудовом договоре, так и в должностной инструкции помощника машиниста тепловоза. Также в трудовом договоре особо оговорено, что в случае увольнения и невозврата спецодежды на склад работник обязуется возместить стоимость спецодежды, исчисляемую соразмерно времени использования за вычетом процента износа. Однако, как следует из записки-расчёта, в графе «Материальный склад» отсутствует подпись уволенного сотрудника о сдаче спецодежды на склад.

В связи с тем, что уволенный сотрудник добровольно отказался возмещать причинённый материальный ущерб, организация вынуждена была обратиться в суд с заявленными исковыми требованиями.

В судебном заседании бывший работник организации с исковыми требованиями не согласился и пояснил, что действительно он работал в данной организации около трёх месяцев, и ему была выдана спецодежда. Утверждал, что при увольнении он спецодежду на склад сдал. Однако почему в записке-расчёте отсутствует его подпись, пояснить не смог.

Мариинский городской суд Кемеровской области, выслушав пояснения сторон и исследовав письменные доказательства, в числе которых компания предъявила как справку о размере остаточной стоимости спецодежды, так и акт комиссии об установлении размера причинённого ущерба, решил исковые требования удовлетворить, и взыскал в пользу акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» с уволенного работника 6 тысяч 966 рублей 43 копейки. Одновременно с этим ответчик обязан возместить компании и расходы по оплате государственной пошлины в размере 400 рублей.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев