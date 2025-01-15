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Уход за людьми с инвалидностью и пожилыми гражданами: что меняется в 2025 году

Период ухода за людьми с инвалидностью I группы или лицами старше 80 лет по-прежнему будет учитываться в страховой стаж трудоспособным гражданам – 1,8 ИПК за полный год.

С января 2025 года трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за инвалидами I группы (за исключением инвалидов с детства I группы) или лицами старше 80 лет, не будут осуществляться ежемесячные выплаты. Отделение Социального фонда по Кемеровской области – Кузбассу автоматически будет назначать эти выплаты в виде надбавки к пенсии инвалидам I группы (за исключением инвалидов с детства I группы) и лицам старше 80 лет.

Периоды ухода за инвалидом I группы или за лицом старше 80 лет трудоспособным гражданам, которым в 2024 году производились ежемесячные выплаты в связи с уходом за указанными лицами, будут установлены Отделением СФР по Кемеровской области и учтены в индивидуальных лицевых счетах трудоспособных граждан без необходимости обращения таких граждан в Социальный фонд.

Если период ухода начнется в 2025 году, то для его учета на индивидуальном лицевом счету трудоспособному лицу нужно подать соответствующее заявление в Отделение СФР по Кемеровской области. Если ухаживающий и получатель ухода проживают отдельно, потребуется письменное подтверждение от получателя ухода или его законного представителя. Это подтверждение должно содержать информацию о том, что за ним в действительности осуществлялся уход и его периоде. В случаях, когда получить письменное подтверждение невозможно (например, из-за смерти или состояния здоровья получателя), соответствующее письменное подтверждение могут предоставить члены семьи. Фактические обстоятельства осуществления ухода могут быть подтверждены актом обследования, проведенного региональным Отделением СФР.

 

Фото: ОСФР

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kuzbassnews.ru
15/01/2025
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