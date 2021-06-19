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Указ Президента Российской Федерации оградил трёх гражданок Таджикистана от выдворения за пределы России

В начале июня 2021 года в Кузбассе была выявлена семья из Таджикистана, женская часть которой (мать с двумя дочерьми) находилась с марта 2018 года на территории России без документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, за что в соответствии с нормами законодательства об административных правонарушениях им грозил штраф с административным выдворением за пределы страны.

Накануне инспектором отделения по вопросам миграции отдела МВД России по Мариинскому району в одной из квартир Мариинска были выявлены три гражданки Республики Таджикистан, нарушившие режим пребывания иностранных граждан в Российской Федерации.

Как выяснилось в ходе рассмотрения Мариинским городским судом Кемеровской области дел об административных правонарушениях, в декабре 2017 года из Таджикистана к мужу, который проживал и работал на тот момент в Иркутске, приехала жена с двумя дочерьми. После окончания срока законного пребывания за разрешением на продление такого срока не обращались, а также не выехали из России, продолжая находиться без документов, подтверждающих право на пребывание. В июне 2021 года они приехали в Мариинск для осуществления трудовой деятельности, где и были выявлены контролирующим органом власти.

Нарушение иностранным гражданином режима пребывания на территории Российской Федерации, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание, влечёт наложение административного штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

Однако в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на день рассмотрения судом в отношении гражданок Таджикистана дел об административных правонарушениях  действовал Указ Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 274 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», подпунктом «б» пункта 2 которого было установлено, что в период с 15 марта 2020 года по 15 июня 2021 года в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства (кроме некоторых исключений, установленных данным подпунктом Указа) не принимаются решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации.

В результате суд, с учётом личности правонарушительниц, признавших виду в содеянном, а также с учётом их материального положения, назначил каждой из них наказание в виде минимального размера административного штрафа – 2 тысячи рублей, который женщины добровольно оплатили сразу после рассмотрения дел судом, не дожидаясь вступления в законную силу вынесенных судом постановлений.

Следует отметить, что на сегодняшний день в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства действует новый Указ Президента Российской Федерации № 364 от 15 июня 2021 года «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», подпунктом «а» пункта 2 которого мораторий на принятие решений об административном выдворении за пределы Российской Федерации в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства (кроме некоторых исключений) продлён до 30 сентября 2021 года.

Общество
Мариинск
kuzbassnews.ru
19/06/2021
Общество
Мариинск

Новости Кузбасса

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