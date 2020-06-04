Укусивший полицейского юргинец отправился в колонию строгого режима

Суд признал ранее судимого 35-летнего жителя Юрги виновным в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.

В июне 2019 года осужденный в состоянии сильного алкогольного опьянения спал на улице. Прохожие, посчитав, что мужчине плохо, вызвали ему «скорую помощь». Прибывшие медицинские работники, осмотрев гражданина, вызвали сотрудников полиции. Полицейские разъяснили мужчине, что для дальнейшего разбирательства ему необходимо проехать с ними в отдел. Однако тот отказался и попытался убежать от них. Когда один из полицейских догнал мужчину и задержал его, он укусил представителя власти за руку. После чего злоумышленник был задержан, материалы о применении насилия к сотруднику полиции переданы в следственные органы. Со следствием мужчина сотрудничал, вину признал.



Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.