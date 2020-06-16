Кемеровское УФАС оштрафовало Кузбасскую энергосетевую компанию за монопольно высокие цены на размещение линий связи на своих опорах
15 июня Кемеровское УФАС России вынесло два постановления о наложении штрафа за нарушение Закона о защите конкуренции. Специалисты управления привлекли к ответственности ООО «КЭнК» и должностное лицо общества, ответственное за заключение договоров, предусматривающих пользование объектами электросетевого хозяйства компании. Сумма штрафа составила 650 тысяч рублей и 15 тысяч рублей соответственно.
Нарушение Закона о защите конкуренции (пункт 1 части 1 статьи 10), которое УФАС установило в ходе рассмотрения антимонопольного дела в 2019 году, заключилось в том, что энергосетевая компания определила необоснованно высокую цену за размещение оптоволокна на своих опорах операторам связи. В частности, обратились в управление ООО «Интернет 42» из Анжеро-Судженска и ООО «Интерком» (г. Прокопьевск), однако установление цен на эти услуги касаются всех операторов связи в регионе. Речь идет о 377 рублях за пользование 1 опорой линии электропередач при размещении ВОЛС (волоконно-оптические линии связи), а также 188 рублях за телефонный кабель.
В ходе рассмотрения дела специалисты установили, что в стоимость включены избыточные затраты компании, не предусмотренные специальными правилами*. Результатом стало привлечение общества и ответственного за нарушение должностного лица к ответственности согласно КоАП РФ.
«Компании необходимо привести стоимость услуг по размещению линий связи на своих опорах в соответствие с Правилами до 26 июня и отчитаться в Кемеровское УФАС России» – прокомментировала заместитель руководителя Людмила Ланцман.
* Для справок:
Правила недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 1284.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее
В соответствии с частью 1 статьи 14.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях совершение занимающим доминирующее положение на товарном рынке хозяйствующим субъектом <…> действий, признаваемых злоупотреблением доминирующим положением и недопустимых в соответствии с антимонопольным
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