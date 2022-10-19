Управление Россельхознадзора информирует о своевременном внесении информации в ФГИС «Зерно»

Для работников сельского хозяйства Республики Хакасия продолжается горячая пора по уборке зерновых культур. В связи с этим, сотрудники Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу обращают внимание о важности своевременного внесения данных в систему ФГИС «Зерно».

Управление Россельхознадзора напоминает, что с 1 сентября 2022 года внесение данных о зерне в Федеральную государственную информационную систему прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (ФГИС «Зерно») стало обязательным для всех участников зернового рынка.

В ФГИС «Зерно» необходимо регистрироваться всем участникам рынка, которые проводят операции с зерном и продуктами его переработки. Таковыми являются сельхозтоваропроизводители, экспортеры, импортеры, элеваторы, перевозчики зерна, участники рынка, которые занимаются хранением зерна, промежуточные владельцы зерна. Эта обязанность возложена на них правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 09.10.2021 № 1722 «О Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна».