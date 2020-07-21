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Управление Россельхознадзора информирует о требованиях Грузии, предъявляемых к качеству зерна и продуктов его переработки

Управление по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбасс информирует участников зернового рынка, что импорт на территорию Грузии зерна и продуктов его переработки, осуществляется при наличии фитосанитарного сертификата страны экспортера.

Действующие требования Грузии, предъявляемые к качеству и безопасности зерна и продуктов его переработки установлены Постановлением правительства Грузии № 567 от 9 ноября 2015 года «Технический регламент о максимально допустимых пределах некоторых загрязнителей (комнатаминантов) в продовольствии.

Для всех видов зерновых и продуктов их переработки, в том числе для круп: афлотоксин B1 (мкг/кг) — 2,0; общее количество (сумма) афлотоксинов В1, В2, G1 и G2 (мкг/кг) — 4,0; охротоксин А (мкг/кг) — 5,0, для круп — 3,0; дезоксинваленол (мкг/кг) — 1250, зеараленон (мкг/кг) -100.

Приказом Министра Труда, Здравоохранения и Социальной Защиты Грузии № 301/н от 16 августа 2001 года «Об утверждении норм и санитарных правил по безопасности и качеству пищевых продуктов и продовольственного сырья», «Гигиенические требования по безопасности и качеству пищевых продуктов и продовольственного сырья», СанПиН 2.3.2.000-00 регулируются предельно допустимые количества тяжелых металлов, пестицидов, радионуклеидов в зерне и пшеничной муке, в часности: мышьяк- 0,2 мг/кг; ртуть — 0,03 мг/кг; медь — 10 мг/кг; цинк — 50 мг/кг.

Более подробно уточнить требования к зернупри ввозе в Грузию можно на официальном сайте Россельхознадзор (г. Москва).

Общество
kuzbassnews.ru
21/07/2020
Общество

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