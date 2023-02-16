Управление Россельхознадзора информирует об особенностях использования лесов на землях сельскохозяйственного назначения

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу информирует хозяйствующие субъекты о том, что по информации Федерального государственного бюджетного учреждения «РОСЛЕСИНФОРГ» (ФГБУ «Рослесинфорг») Федерального агентства лесного хозяйства России, площадь лесов на землях сельскохозяйственного назначения в Российской Федерации составляет около 9,6 млн. га.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения устанавливает Постановление Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2020 года № 1509 «Об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения» (требования настоящего Положения не распространяется на мелиоративные защитные лесные насаждения).

Использование лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, допускается в целях: заготовки древесины; заготовки живицы; заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов; заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений; осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; ведения сельского хозяйства; осуществления рыболовства, за исключением любительского рыболовства; осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; осуществления рекреационной деятельности; создания лесных плантаций и их эксплуатации; выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; создания лесных питомников и их эксплуатации; строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов; создания и эксплуатации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры; осуществления религиозной деятельности.

При этом не допускается размещение в соответствующих лесах зданий, строений, сооружений, не предусмотренных пунктом 2 статьи 77 Земельного кодекса Российской Федерации.

Использование, охрана, защита лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, а также уход за такими лесами осуществляется правообладателями земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, на которых расположены леса.

Леса, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения, подлежат освоению с соблюдением целевого назначения таких земель.

При использовании расположенных на земельных участках лесов в целях, предусмотренных пунктом 9 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации, правообладатели таких земельных участков осуществляют также мероприятия по воспроизводству лесов.

Правообладатели осуществляют использование, охрану, защиту и уход за такими лесами в соответствии с лесным законодательством и с учетом настоящего Положения до начала проведения культуртехнической мелиорации в целях вовлечения таких земель в сельскохозяйственный оборот в соответствии со статьей 8 Федерального закона «О мелиорации земель» или до принятия в установленном порядке решения о переводе таких земель или земельных участков в категорию земель лесного фонда.

Правообладатель в течение 2 лет со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2020 № 1509 «Об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения» или со дня регистрации права на соответствующий земельный участок вправе направить уведомление об использовании лесов, расположенных на таком земельном участке, с указанием вида или видов использования лесов с учетом положений пункта 4 настоящего.

Положения в орган государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на обеспечение государственного управления агропромышленным комплексом субъекта Российской Федерации, а также в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии. В случае направления такого уведомления наличие на 50 и более процентах площади земельного участка зарастания древесно-кустарниковой растительностью не является признаком неиспользования земельных участков по целевому назначению или использования с нарушением законодательства Российской Федерации.

Информируем правообладателей земельных участков сельскохозяйственного назначения о возможности оформления своих участков для использования лесов, охраны, защиты и воспроизводства лесных насаждений, а так же о том, что ФГБУ «Рослесинфорг» предлагает услуги по выполнению работ для заинтересованных лиц по услуге «Проектирование использования и сохранения лесов на землях сельскохозяйственного назначения с соблюдением целевого назначения таких земель».

Ближайший Филиал ФГБУ «Рослесифорг» Запсиблеспроект расположен по адресу: 630048, г. Новосибирск, ул.Немировича-Данченко, д. 137/1, контактный телефон: +7 (383) 314-28-05, официальный адрес электронной почты: zapsib.lp@54.roslesinforg.ru.