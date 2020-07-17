Новости Кузбасса

При наложении административного штрафа по ст. 7.18., 14.43., 14.44., 14.45. КоАП РФ административный штраф подлежит уплате в соответствии со статьей 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях и должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях. В 2020 г. в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции» от 08.06.2020 № 166-ФЗ, для субъектов МСП срок уплаты штрафа увеличен до 180 дней.

Неуплата административного штрафа в установленный законом срок влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ.