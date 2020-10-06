Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу информирует, как правильно перевозить зерно, используемое для пищевых и кормовых целей

Перевозка зерна, используемого для пищевых и кормовых целей, осуществляется транспортными средствами, обеспечивающими безопасность и сохранность зерна при его перевозке.

Конструкция грузовых отделений транспортных средств и контейнеров должна обеспечивать защиту зерна от загрязнения, препятствовать просыпанию зерна, проникновению животных, в том числе грызунов и насекомых, а также обеспечивать проведение очистки и (или) мойки, и (или) дезинфекции, и (или) дезинсекции, и (или) дератизации.

Зерно, перевозимое бестарным методом, должно сопровождаться товаросопроводительными документами, обеспечивающими его прослеживаемость, содержащими информацию о:

1) виде зерна, годе урожая, месте происхождения, назначении зерна (на пищевые или кормовые цели, на хранение и (или) обработку, на экспорт);

2) количестве зерна, в единицах массы;

3) наименовании и месте нахождения заявителя;

4) о наличии в зерне генно-модифицированных (трансгенных) организмов (далее - ГМО) в случае если содержание указанных организмов в зерне составляет более 0,9 процента.

Для зерна, полученного с применением ГМО, должна быть приведена информация: "генетически модифицированное зерно" или "зерно, полученное с использованием генно-модифицированных организмов" или "зерно, содержит компоненты генно-модифицированных организмов", с указанием уникального идентификатора трансформационного события.