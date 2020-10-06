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Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу информирует, как правильно перевозить зерно, используемое для пищевых и кормовых целей

Перевозка зерна, используемого для пищевых и кормовых целей, осуществляется транспортными средствами, обеспечивающими безопасность и сохранность зерна при его перевозке.

Конструкция грузовых отделений транспортных средств и контейнеров должна обеспечивать защиту зерна от загрязнения, препятствовать просыпанию зерна, проникновению животных, в том числе грызунов и насекомых, а также обеспечивать проведение очистки и (или) мойки, и (или) дезинфекции, и (или) дезинсекции, и (или) дератизации.

Зерно, перевозимое бестарным методом, должно сопровождаться товаросопроводительными документами, обеспечивающими его прослеживаемость, содержащими информацию о:

1) виде зерна, годе урожая, месте происхождения, назначении зерна (на пищевые или кормовые цели, на хранение и (или) обработку, на экспорт);

2) количестве зерна, в единицах массы;

3) наименовании и месте нахождения заявителя;

4) о наличии в зерне генно-модифицированных (трансгенных) организмов (далее - ГМО) в случае если содержание указанных организмов в зерне составляет более 0,9 процента.

 Для зерна, полученного с применением ГМО, должна быть приведена информация: "генетически модифицированное зерно" или "зерно, полученное с использованием генно-модифицированных организмов" или "зерно, содержит компоненты генно-модифицированных организмов", с указанием уникального идентификатора трансформационного события.

Несоблюдение обязательных требований технических регламентов, является квалифицирующим признаком административного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 14.43 КоАП РФ (Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов  и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей; на должностных лиц - от 10000 до 20000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 20000 до 30000 рублей; на юридических лиц - от 100000 до 300000 рублей.

Общество
kuzbassnews.ru
06/10/2020
Общество
Новости Кузбасса

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