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Управление Россельхознадзора выявлено несоответствие качества образца лекарственного препарата

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу информирует о том, что при проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие качества образца лекарственного препарата «Анальгин 30%» (серия 220710216, срок годности 07.2025) производства «Biovet AD» (Болгария) установленным требованиям по показателю: «Степень окраски жидкостей (Степень окрашивания)».

На основании пункта 7 статьи 9 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», уведомляем о приостановлении реализации указанной серии лекарственного препарата для ветеринарного применения.

Общество
kuzbassnews.ru
10/03/2023
Общество
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