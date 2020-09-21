Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу проведен мониторинг карантинного фитосанитарного состояния территории земель лесного фонда Чебулинского лесничества в Чебулинском районе Кемеровской области - Кузба

В ходе проведения мониторинга карантинного фитосанитарного состояния подкарантинных объектов (лесные участки), расположенные на территории Чебулинского лесничества Кемеровской области выявлены очаги карантинных вредителей леса – большого черного елового усача, малого черного елового усача, уссурийского полиграфа, включенные в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 158.

В целях предупреждения распространения, локализации очагов и ликвидации популяций данных карантинных объектов, приказами Управления от 22.07.2020 № 72, от 24.07.2020 № 74, установлены карантинные фитосанитарные зоны, введен карантинный фитосанитарный режим по большому черному еловому усачу (Monochamus urussovii (Fischer ), малому черному еловому усачу (Monochamus sutor L.) уссурийскому полиграфу (PolygraphusproximusBlandford).

Очаги карантинных вредителей расположенны в границах лесных кварталов 24, 15, 19, 18 урочища «Козеюльское», Чумайского участкового лесничества Чебулинского лесничества Чебулинского района Кемеровской области - Кузбасс на площади 68550 га (большой черный еловый усач, малый черный еловый усач), на площади 39556 га (уссурийский полиграф);

Владельцам, пользователям, арендаторам и иным хозяйствующим субъектам, осуществляющим заготовку, переработку, хранение, перевозку и реализацию лесоматериалов хвойных пород в карантинной фитосанитарной зоне:

- необходимо осуществлять вывоз хвойных лесоматериалов после установления его фитосанитарного состояния;

- ежегодно проводить карантинные фитосанитарные обследования в карантинной фитосанитарной зоне;

- не допускать хранение в безморозный период древесины хвойных пород свыше 30 дней без обработки ее инсектицидами;

- не допускать захламление порубочными остатками и отходами лесопиления лесосек, складов и производственных площадок в течение безморозного периода.

Вывоз подкарантинной продукции из карантинной фитосанитарной зоны в пределах Российской Федерации производится по карантинным сертификатам, выдаваемым территориальным Управлением Россельхознадзора на основании экспертного заключения аккредитованной лаборатории о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции. Запрещен выпуск в оборот подкарантинной продукции, зараженной большим черным еловым усачом, малым черным еловым усачом, уссурийским полиграфом. Хранение, перевозка подкарантинной продукции, зараженной карантинным вредителем, допускается только в целях проведения ее карантинного фитосанитарного обеззараживания.

Информация о карантинных фитосанитарных зонах, установленных на территории Кемеровской области - Кузбасса, представлена на сайте Управления в разделе «Полезная информация»/«Карантинное фитосанитарное состояние».