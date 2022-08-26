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Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу проводится внеплановый выборочный контроль качества лекарственных средств для ветеринарного применения.

В соответствии с Программой проверок качества лекарственных средств для ветеринарного применения на 2022, утвержденной Приказом Россельхознадзора от 24.12.2021 №1571 проводится выборочный контроль качества лекарственных средств для ветеринарного применения у лицензиатов, занятых в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.

               С начала года специалистами Управления на территории Кемеровской области -Кузбассу отобраны 3 пробы лекарственных препаратов для ветеринарного применения, такие как : «Сурфагон», производитель  ООО «НПК "Асконт+» , серия 1050821, «Трициллин®», проиводитель  ООО «НПК «Асконт+2, серия  1011120 и «Универм®», производитель  ООО «Фармбиомедсервис», серия 463011498.

Образцы лекарственных препаратов отправлены в ФГБУ «ВГНКИ» г. Москва для проведения экспертизы в целях подтверждения их соответствия обязательным требованиям к безопасности и качеству.

По результатам проведенных исследований образцов лекарственных препаратов вышеуказанные лекарственные препараты, признаны соответствующими установленным требованиям.

 

Общество
kuzbassnews.ru
26/08/2022
Общество
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