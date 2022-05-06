За апрель 2022 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу выдано 460 фитосанитарных сертификатов на подкарантинную продукцию, предназначенную для отгрузки на экспорт из Кемеровской области – Кузбасса, при внутрироссийских перевозках оформлено 152 карантинных сертификата. За этот же период 2021 года было выдано 342 фитосанитарных сертификата и 193 карантинных сертификата.

Значительный объем экспорта продукции с территории Кемеровской области - Кузбасса за рубеж приходится на лесоматериалы.

В отношении каждой партии подкарантинной продукции проведен фитосанитарный досмотр и экспертиза на наличие карантинных организмов в ФГБУ ЦНМВЛ.

Большая часть продукции отгружалась в Китай, Киргизию, Казахстан, Польшу, Литву, Латвию, Узбекистан, Монголию, Калининград. Основные регионы отправления при внутрироссийских перевозках – Республика Бурятия, Хабаровский край, Иркутская область, Новосибирская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Мурманская область, Красноярский край, Свердловская область, Омская область, Забайкальский край, Алтайский край и Республика Саха (Якутия).