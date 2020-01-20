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Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в 2019 году проведено 73 плановые проверки в отношении учреждений, закупающих крупы для государственных нужд

За 12 месяцев 2019 года на территории Кемеровской области проведено 73 контрольно-надзорных мероприятия в отношении муниципальных и государственных учреждений социальной сферы, образования, здравоохранения и учреждений исполнения наказаний на предмет соблюдения норм действующего законодательства в области качества и безопасности крупы, закупаемой для государственных нужд. В ходе мероприятий проконтролировано14,2 тн крупы.

По результатам проведенных проверок в 39 учреждениях выявлены нарушения обязательных требований. Основными нарушениями стали закупка круп без документов, подтверждающих безопасность и качество; закупка круп, несоответствующих требованиям нормативных документов по качеству и безопасности; хранение круп с истекшим сроком годности; хранение без маркировки либо с неполной информацией на маркировке (без сорта, номера крупы, подлинного изготовителя, даты выработки).

В ходе проверок выявлено более 1,19 тн крупы, несоответствующей требованиям нормативных документов по органолептическим, физико-химическим показателям (доброкачественное ядро, мучка, сорная примесь, испорченные семена, нешелушеные семена, запах, минеральная примесь), а также по показателям безопасности (зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов). Несоответствующие крупы были изъяты из оборота и утилизированы либо возвращены поставщику.

По итогам контрольно-надзорных мероприятий составлено 73 акта. К административной ответственности по ст. 7.18 КоАП РФ привлечено 68 должностных и юридических лиц, наложены административные штрафы в размере 40 тыс.руб., взыскано 36 тыс .рублей, выданы предписания об устранении нарушений.

Общество
kuzbassnews.ru
20/01/2020
Общество
Новости Кузбасса

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