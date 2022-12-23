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Управлением Россельхознадзора принято решение о возобновлении обращения лекарственных препаратов

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу информирует о том, что в связи с проведением первичной потребительской упаковки в соответствии и подтверждением качества лекарственных препаратов: «Веровед (VEROVED)» (серия 83G1-2, срок годности 03.04.2024) производства «Laboratorios Hipra, S.A» (Испания), «Габивит-Se® водорастворимый порошок» (серия 40222, срок годности 02.2023) производства ООО «НПК Асконт+» (Московская область), «Комплекс В» (серия Р-005, срок годности 06.2023) производства «Industrial Veterinaria, S.A. a LIVISTO company» (Испания), «Раствор йода спиртовой 5%» (серия 60, срок годности 06.2025) производства ООО «ТД «БиАгро» (Владимирская область) установленным требованиям, Россельхознадзором принято решение о возобновлении обращения указанных серий лекарственных препаратов «Веровед (VEROVED)», «Габивит-Se® водорастворимый порошок», «Комплекс В» и «Раствор йода спиртовой 5%».

Общество
kuzbassnews.ru
23/12/2022
Общество
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