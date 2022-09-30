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Управлением Россельхознадзора проведены профилактические визиты в сфере карантина растений по инициативе контролируемых лиц.

По поступившим в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу заявкам от хозяйствующих субъектов в сентябре 2022 года проведены профилактические визиты в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) у сельхозтоваропризводителей ООО «Сибагро», ООО «Агро-Инвест», осуществляющие деятельность на территории Тисульского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса по выращиванию сельскохозяйственных культур.
В ходе профилактических мероприятий контролируемые лица проинформированы об обязательных требованиях к их деятельности и объектам, и о факторах влияющих на присвоение категории риска, об интенсивности проведения контрольных (надзорных) мероприятий.
Разъяснены обязанности юридических лиц в области карантина растений согласно Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растении», а именно : обязательные требования, предъявляемые к их деятельности по производству, хранению, перевозки и реализации подкарантинной продукции, а так же к принадлежащим им подкарантинным объектам, которые способны являться источниками проникновения на территорию Российской Федерации и (или) распространения по ней карантинных объектов. Также дано пояснение о порядке немедленного извещения, в том числе в электронной форме, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в случае обнаружения признаков заражения и (или) засорения подкарантинной продукции.
Управление Россельхознадзора напоминает, что профилактические мероприятия, в том числе и профилактический визит, направлены на повышение информированности хозяйствующих субъектов о способах соблюдения обязательных требований законодательства, а также на устранение условий, причин, факторов, способных привести к их нарушению. Порядок и сроки проведения профилактического визита устанавливаются положением о виде контроля утвержденном Постановлением Правительства РФ от 29 августа 2020 г. № 1304 «О федеральном государственном карантинном фитосанитарном контроле (надзоре). При необходимости контролируемые лица могут сами подать заявку на проведение профилактического визита в Управление Россельхознадзора лично по адресу: г. Кемерово улица Муромцева, 2 б или на адрес электронной почты: rosnadzor@rsn42.ru, karantin.kemerovo@rsn42.ru.

Общество
kuzbassnews.ru
30/09/2022
Общество
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