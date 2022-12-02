По поступившим в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу заявкам от хозяйствующих субъектов в ноябре 2022 года в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса проведены профилактические визиты в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора), в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений в отношении СХА (колхоза) «Заря», ООО «КХ С.И. Ращупкина», ООО «КХ Захарова Ю.В, ИП Главы КФХ Бортника И.Ю.

Юридическим лицам и индивидуальному предпринимателю, занимающимся производством сельскохозяйственной продукции, разъяснены обязательные требования в сфере карантина растений, в области семеноводства сельскохозяйственных растений требования, предъявляемые к их деятельности по производству, хранению, перевозке и реализации подкарантинной продукции, а так же к принадлежащим им подкарантинным объектам, которые способны являться источниками проникновения на территорию Российской Федерации и (или) распространения по ней карантинных объектов.

В ходе профилактических визитов также проведены консультации освещающие новые нормы закона « О семеноводстве» от 30.12.2021 №454 (вступающего в силу 01.09.2023).